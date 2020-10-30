النمروش: عدم تحديد موعد انتخابات قريب في الحوار السياسي من شأنه تعميق الأزمة

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، صلاح النمروش، الجمعة، إن الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون ويساندونه ويشاركون به جميعا هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل، مبينا أنه عدا ذلك ما هو إلا محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما تبقى من مؤسسات، وتأجيل لتجدد الصراعات، على حد قوله.

وبحسب تدوينة نشرتها وزارة دفاع الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن النمروش تحديد موعد للانتخابات من شأنه توحيد المؤسسات وإنتاج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

وتابع النمروش أن الوفاق ستدفع على أن يكون هناك مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية، يطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وملاحقتهم، ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب، حسب تعبيره.

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