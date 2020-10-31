“قسم العزل زليتن”: نعتذر عن استقبال حالات كورونا من خارج البلدية

أعلن قسم العزل بالمركز الطبي في مدينة زليتن عن استقبال أي حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا من خارج نطاق بلدية زليتن إلى حين إشعار آخر، نظراً للضغط غير المسبوق على المركز ومحدودية الأسرة والإمكانيات التي تحصل عليها حسب ما يوافق حالات المنطقة ليس أكثر .

وأفاد قسم العزل على صفحته الرسمية أن سبب الامتناع يرجع لامتلاء القسم بالحالات الحرجة التي يعود أكثر من 60٪؜ منها لمصابين بكوفيد -19 من خارج بلدية زليتن ، وكذلك الأمر بالنسبة للحالات التي تصل أولاً إلى عيادة الفلترة بالمركز .

وذكر القسم في منشور سابق أنه استقبل حالات حرجة من العديد من المدن المجاورة وحتى البعيدة منها براك التي تمثل المركز الإداري لبلدية وادي الشاطي في الجنوب ومن مدن الجوار الخمس ومسلاتة وترهونة وحتى من طرابلس ومصراتة، حيث وفرة مراكز الإيواء، كما تستقبل عيادة الفلترة يومياً معدل 30-40 حالة في المدة الأخيرة من داخل زليتن وخارجها على حد سواء، ما شكل ضغطاً كبيراً على العزل والفلترة.

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