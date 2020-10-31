ليبيا.. حقل سيناون يثير الاهتمام بالصناعات غير النفطية   

تقرير/ 218

بعد أيام قليلة من احتفال المؤسسة الوطنية للنفط بمرور الذكرى 59 لتدشين أول خطوط ضخ النفط الخام، أفتتح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله يوم الجمعة الحقل م ن 100 سيناون الواقع ضمن نطاق بلدية نالوت في جبل نفوسة.

المؤسسة أوضحت في بيان نشر عبر منصاتها بأن الحقل سينتج في المرحلة الأولى نحو 10آلاف برميل يومياً فيما تستعد مؤسسة النفط للرفع من الإنتاج وفقاً للخطط الفنية الموضوعة من قبل شركة الخليج العربي المشغلة للحقل و التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 50 ألف برميل يومياً من حقل سيناون في المرحلة التطويرية الثانية.

واكتشف حقل سيناون عام 1980 م واستمرت أعمال التطوير فيه “7” سنوات نتج عنه تسجيل 48 بئر صنف منها نحو 21 بئر يمكنهم الدخول على خطوط الإنتاج.. ويعيش قطاع النفط في ليبيا حالة من التفاؤل منذ سبتمبر الماضي منذ إعادة عمليات التصدير بعد توقف دام نحو 9 أشهر طالب على إثرها مراقبون مختصون في المجال الاقتصادي تطوير مصادر الدخل الأخرى، على رأسها الصناعات التي تستخرج من الأرض بالتوازي مع تطوير الأعمال النفطية.

تشير الاحتياطيات الرسمية في ليبيا إلى احتياطيات حديد يصل مقدارها إلى 5 مليارات طن إلى جانب امتلاك باطن الأرض في ليبيا لاحتياطيات ضخمة من الأحجار الجيرية تقدر بــ1.2 مليار طن فيما يقدر الاحتياطي من خامات الجبس في ليبيا بــ8.5 مليارات طن.

وكان وزير الاقتصاد السابق في حكومة الوفاق تطرق قبل تركه لمنصبه خلال تصريح لـصحيفة S&P Global Platts في مارس الماضي إن التعدين في ليبيا قد يصبح نشاطًا اقتصاديًا أكثر أهمية من إنتاج النفط، مضيفاً في الحوار ذاته بأن ليبيا فقدت العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى، مبيناً جهود الوزارة وقتها في جذب الاستثمار بمجالات أخرى غير النفط.

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