المشري لـ«أردوغان»: خالص التعازي إلى معاليكم في ضحايا الزلزال

عبر رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري عن مواساته للرئيس التركي بعد حدوث زلزال.

ووجه المشري خطابا إلى رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنطوب، قال خلاله، إن المجلس يعبر عن مواساته ووقوفه إلى جانب الشعب ، على حد زعمه.

وفي الخطاب نفسه، وجه المشري رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردغان، في الشأن نفسه.

وضرب زلزان بلغت قوته 6.6 درجات، مدينة إزمير وبعض الجزر اليونانية، أمس الجمعة، وأعلنت وزارة الصحة التركية مصرع 4 أشخاص وإصابة 120، بجروح جراء الزلزال، فيما قالت وسائل إعلام إنه تم إنقاذ 70 شخصا من تحت الأنقاض.

وأشارت تلك الوسائل الإعلامية إلى وقوع خسائر مادية جراء الزلزال، منها انهيار 4 مبانٍ بالكامل وأكثر من 10 أبنية بشكل جزئي، وتضرر العديد من المباني الأخرى.