محمد قدح : معمر القذافي كان حقودا على رجال الأعمال

قال محمد قدح رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، إن ليبيا كانت تمر بنهضة اقتصادية فى تلك الفترة “يقصد النظام السابق”، وكان القائد معمر القذافى كان حقودا على رجال الأعمال والتجارة وشبهم بالعديد من الأسماء السيئة، وسن قانون الوحدات الإنتاجية رقم 991 لأخذ ملك شخص لمجموعة منتجين في المصنع بمقولة شركاء الأجراء وهي كارثة أخرى على الاقتصاد الليبي، وحاولوا تدارك الموضوع فسنوا له قانون التعويضات لترجيع الوحدات الإنتاجية.

وأضاف قدح في لقاء عبر برنامج “ليبيا بانوراما”، لكن القائمين على القانون غير القائمين على القانون رقم 4 فى موضوع الوحدات الإنتاجية وهي المصانع في تلك الفترة، متابعا كلها تم بيعها وتخريبها وأصبحت خردة، مستطردا:” نتفرج على حطامها ونحن نطالب بملكية الأرض ولم نستطيع ترجيع متر من أمتارها والأن ويستغلها بعض المتطفلين يساومون بها والموضوع يحتاج لتدخل من الدولة”.