في ظل الانفلات الأمني.. مسلحون يقتحمون منزلا ويقتلون صاحبه بمنطقة السراج في طرابلس

أفادت مصادر إعلامية، بقيام مسلحين تابعين لإحدى مليشيات العاصمة طرابلس على اقتحام منزل بمنطقة السراج وإطلاق الرصاص على صاحبه ما أسفر عن مقتله في الحال.

وأوضحت المصادر أن المسلحين حاولوا اقتحام بيت الضحية ليلة الخميس الماضي بداعي السرقة مما دفع به وزوجته لمقاومتهم فقاموا بإطلاق النار عليه وقتله، مبينة أن زوجة القتيل أصيبت على مستوى الأرجل والبطن وتم نقلها إلى غرفه العناية بمستشفي أبوسليم ولازالت لم تعلم بوفاة زوجها.

وأضافت المصادر أن القتيل يدعى حسين الورفلي وهو يقطن بيت يستأجره في منطقة السراج خلف سوق العربان تحديدا في الزقاق المقابل لدار الحجاب.

يأتي هذا في وقت يعاني فيه سكان العاصمة طرابلس أشد المعاناة من الانفلات الأمني الناتج عن سيطرة المليشيات على المشهد، في ظل غياب دور الدولة وغياب القانون.

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