شركة الكهرباء: أعمال استبدال المحطات المتهالكة وصيانة المحولات جارية هذه الأيام

قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، أنها تقوم هذه الأيام باستبدال العديد من المحطات المتهالكة بأخرى جديدة، وصيانة العديد من المحولات بشبكة الجهد المتوسط.

وأوضحت الشركة في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه من ضمن نشاطات دائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط درنة وبالتنسيق مع إدارة شبكات الجهد المتوسط بنغازي ودائرة التركيبات العامة الشرقية وبتكليف شركة المشكاة لأعمال شبكة الأراضي.

وأضافت الشركة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن محطة عين مارة جهد 66/11 ك. ف بمنطقة عين مارة، لافتة إلى أن هذه الأعمال تتم بمتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط والادارة العامة لمشروعات التوزيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24