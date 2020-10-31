عمر مولود : كل تجار ” الجملة ” عليهم مقاطعة بضائع فرنسا وبهذا وحده سنكون مسلمين

قال عمرمولود ، أحد أعضاء تنظيم الاخوان المسلمين في ليبيا، ورئيس ما تسمى “رابطة علماء ليبيا”، إننا ننادي ونطالب كل التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجارا صغارا أن يقاطعوا بضائع فرنسا، والتجار الصغار سهل عليهم أن يقاطعوها، فإن ما عندهم من بضاعة يزيلونها من متاجرهم ويضعونها للاستهلاك المنزلي ولا يصعب عليهم ذلك، ولا يصعب عليهم حتى أن يخسروا ثمنها فإن ذلك ربح في سبيل الله ولا يمكن أن يسمى خسارة.

وأضاف مولود في بيان نشرته الصفحة الرسمية لإذاعة التناصح المسموعة، وتاجر الجملة ينبغي أن يضع غطاء على هذه التجارة أو يرفعها من متجره ولا يبيعها، ويعتبرها في سبيل كرامة الأمة الإسلامية كلها، حتى لو تحرق أو تضيع فإن ذلك قليل في حق الدفاع عن أنفسنا، بهذا وحده يمكن أن نعبر عن مشاعرنا نحو نبينا صلى الله عليه وسلم المشاعر الصادقة، وبهذا وحده يمكن أن نسمي أنفسنا مسلمين، ولا يرضى إسلامنا لنا أن نستسلم لمن يهجوا نبينا أو يصفه بما لا يجوز أن يوصف به عليه الصلاة .