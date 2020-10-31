المختبر الطبي المرجعي طرابلس يتسأنف العمل

خضع المختبر الطبي المرجعي طرابلس لعملية تطوير وتحوير كبيرة تم من خلالها استكمال صيانة المبنى الملحق المخصص لاستصدار الشهادات الصحية وتزويده بأجهزة ومعدات متطورة وإعادة ترتيب الأقسام الإدارية والفنية وفصلها عن بعضها .

وقال المدير العام للمختبر المرجعي الدكتور محمد البوزيدي إن المختبر توقف عن العمل المدة الماضية في بعض الأقسام، لغرض التحوير والتطوير والصيانة، مع استمرار العمل في بعض الأقسام التي على رأسها قسم الاستقبال والسحب والتحاليل الخاصة بعقود الزواج وقسم المناعة والأمصال والفيروسات”Pcr” وأقسام الكيمياء السريرية وأبحاث الدم والهرمونات التي لم تقفل أبوابها حتى أثناء فترة الصيانة .

وأشار “البوزيدي” إلى أن الأقسام التي خضعت لعملية التطوير والصيانة وإقفالها لفترة هي قسم الطفيليات والأحياء الدقيقة والسموم والعقاقير وقد استأنفت عملها في حلة جديدة بعد التطوير وتزويدها عن طريق وزارة الصحة بالعديد من الأجهزة الحديثة المتطورة والدقيقة، كما تم تفعيل دور مكتب الجودة وسلامة المريض ومكتب مكافحة العدوى ومكتب التدريب والتأهيل .

كما أوضح ” البوزيدي ” أن كل الأقسام حالياً استأنفت أعمالها ماعدا قسم الأحياء الدقيقة سيستأنف عمله خلال الأيام القليلة المقبلة، أما بالنسبة لقسم استصدار الشهادات الصحية لغرض العمل فقسم استصدار بطاقة الشهادة الصحية جاهز بالكامل من حيث المبنى والتجهيزات الفنية لكن سبب التوقف عن إصدارها الفترة الحالية هو تنسيق إداري فقط بين المختبر المرجعي والدرن لاستصدار بطاقات الشهادة الصحية وجاري حالياً العمل على استئنافها بآلية معينة سيتم إقرارها والتوافق عليها خلال هذه الأيام بعد استكمال التنسيق الإداري .

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