وزير الدفاع الموريتاني يعقد اجتماعا مع “محمد الحداد” في نواكشوط

عقد وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي أمس الجمعة اجتماعا مع رئيس أركان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق محمد الحداد.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية إلى جانب التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضافت الوكالة أنه بعد الاستقبال أدى الوفد الليبي زيارات شملت القيادة العامة لأركان الجيوش ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس في الساحل، استقبل خلالها الوفد الليبي من طرف القائمين على هذه المؤسسات على التوالي الفريق محمد بمب مكت والخبير العسكري محمد ازناكي ولد اعل.

وتابعت: “تأتي هذه الزيارات في إطار السعي إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين بلادنا ودولة ليبيا الشقيقة في عدة ميادين، كما تهدف إلى قتح قنوات اتصال بين دولة ليبيا ومجموعة دول الخمس التي تتولى بلادنا حاليا رئاستها الدورية”.