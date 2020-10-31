طرابلس.. العثور على جثة مهاجر في “أبونواس”

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة طرابلس العثور على جثة مهاجر غير قانوني ملقاة على شاطىء البحر قرب مصيف أبونواس، فيما لم ترد بعد أسباب الوفاة وما إذا كانت نتيجة غرق أو وفاة طبيعية أو أية أسباب أخرى.

وجاء في منشور للجهاز على صفحته الرسمية أن فريق الإنقاذ والإسعاف انتشل الجثة وقام بنقلها بالتنسيق من قبل غرفة العمليات المركزية مع كل من غرفة مديرية أمن طرابلس و مركز شرطة غوط الشعال وقد تم حفظ المتوفي داخل دار الرحمه بالمستشفى المركزي شارع الزاوية.

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