مصادر: اللجنة العسكرية 5+5 تجتمع بغدامس الإثنين المقبل

أفادت مصادر إعلامية، السبت، بأن اللجنة العسكرية 5+5 ستجتمع في مدينة غدامس يوم الإثنين المقبل.

ونقلت المصادر عن رئيس ممثلي حكومة الوفاق غير المعتمدة في اللجنة العسكرية 5+5 أحمد بوشحمة، أن اللجنة ستجتمع مع ممثلي الجيش الإثنين المقبل بغرض مناقشة تفعيل بنود الاتفاق.

وكانت محادثات جنيف في 24 أكتوبر قد خلصت إلى توقيع اللجنة العسكرية 5+5 اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار مع الإخلاء العسكري لخطوط التماس وخروج المرتزقة في مدة أقصاها ثلاثة شهور فضلا عن تجميد اتفاقات التدريب العسكري إلى حين تسلم الحكومة الجديدة عملها.

كما تضمن الاتفاق أيضا تأمين غرفة أمنية مشتركة المناطق التي جرى إخلاؤها من الوحدات العسكرية والعمل على الحد من الخروقات المتوقعة والتوجه إلى دمج وتفكيك وتأهيل الكتائب وفتح المعابر البرية والمجال الجوي وتأمينها مع التنسيق لتبادل الأسرى وإعادة هيكلة حرس المنشآت ووقف خطاب الكراهية.

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