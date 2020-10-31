إنقاذ 14 مهاجرا قبالة سواحل قمينس

تمكن عناصر مركز شرطة قمينس، الجمعة، من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل المنطقة، بعد أن تعطل بهم المركب الذي كان يقلهم.

وأوضح مكتب الإعلام بمستشفى قمينس القروي، أنه بعد تعطّل المركب تم نقل المهاجرين إلى المستشفى وذلك لتلقي الإسعافات الأولية، مؤكدا أن مركز الشرطة حجز المركب بعد جره إلى مرفأ بالصفن شرقي قمينس.

وأضاف المكتب أن العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى قدّمت الخدمات الطبية والإسعافات الأولية لنحو 14 مهاجرا معظمهم يحملون الجنسية “البنغالية، مبينا أن المستشفى قدّم الخدمات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين من ملابس وطعام، مشيدًا بدور أهالي المدينة ورجال الشرطة الذين أنقذو حياة هؤلاء المهاجرين.

وتابع المكتب أن مركز شرطة قمينس سلّم المهاجرين للمستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية، لتقديم الكشف لهم قبل أن يتم نقلهم لمركز الهجرة غير القانونية بمدينة بنغازي.

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