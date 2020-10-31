فاليتا.. مباحثات ليبية مع سفراء أوروبا لدى مالطا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح -الجمعة- في فاليتا مع سفراء دول الاتحاد الاوربي لدى مالطا بتنسيق وحضور من طرف وزير الخارجية و الشؤون الأوروبية المالطي إيفارست بارتولو.

وحضر اللقاء الذي التأم داخل مقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية، نائب رئيس الحكومة الليبية “عبدالسلام البدري” و وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “عبدالهادي الحويج”. ”

وتبادل المجتمعون – بحسب ما ذكرته منصات خارجية الحكومة الليبية- وجهات النظر حول الأزمة الليبية والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها، إضافةً إلى ( مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا، خاصة دول حوض المتوسط وعلى الأخص ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية ).

وأطلع الوفد الليبي السفراء ، على أنه ( بالرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية، إلا أنه لم يتم تسجيل حالة بيع واحدة للبشر).. كما تباحث المجتمعون ملف إعادة الاستثمار و التركيز بشكل أساسي على أهمية الأمن و الاستقرار في ليبيا لتأثير دول أوروبا وحوض المتوسط و تأثرها به-حسب منشور الخارجية الليبية.

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