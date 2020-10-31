“الحدَّاد” في موريتانيا لــ”فتح قنوات مع دول الساحل الأفريقي”

وصل رئيس الأركان لقوات الوفاق، الفريق “محمد الحداد” ووفد عسكري إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط وناقش مع وزير الدفاع الموريتاني “حنن ولد سيدي” التنسيق الأمني بين حكومة الوفاق الليبية وموريتانيا في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتناولت المباحثات علاقات التعاون وآليات تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، فيما تضمنت الزيارة القيادة العامة لأركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس في العاصمة نواكشوط، بهدف فتح قنوات اتصال بين حكومة الوفاق ومجموعة دول الساحل الخمس، التي تتولى موريتانيا رئاستها الدورية حالياً، وتضم المجموعة دول موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.

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