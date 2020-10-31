“صحة الوفاق”.. تُبرر منعها للقنوات الفضائية

أبدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق توضيحاً بخصوص التعميم الصادر عن إدارة الإعلام التابعة لها، الذي طالبت من خلاله مديري المستشفيات والمرافق التابعة للوزارة بعدم السماح للقنوات بالتصوير والتغطية الإعلامية داخل المستشفيات إلا بعد أخذ تصاريح من إدارة الإعلام.

وقالت الوزارة خلال منشورها بالصفحة الرسمية على موقع فيس بوك (إن القرار مجرد ترتيب إداري فقط وهو موجود منذ سنوات طويلة، ومعمول به منذ سنوات، حيث لا يقوم أي فريق إعلامي لأي قناة بالتصوير إلا بعد أخذ إذن تصريح كتابي من إدارة الإعلام بالتصوير مدون بأسماء الفريق الإعلامي المبعوث من طرف القناة التي يتبعها الفريق).

وأضافت الوزارة (أن التعميم ما هو إلا إجراء للتأكيد على الانضباط والتقيد به من قبل المستشفيات)، فيما يرى متابعون للشأن الصحي في العاصمة أن هذا الإجراء بعد كشف التغطيات الإعلامية لحالات كثيرة من الإهمال والتسيب داخل المستشفيات والمراكز الطبية في القطاعين العام والخاص.

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