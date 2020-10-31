“عقيلة صالح” يبحث مع الرئيس المالطي مستجدات الأزمة الليبية

شهد القصر الرئاسي في العاصمة المالطية فاليتا مباحثات ثنائية بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح و الرئيس المالطي جورج فيلا ،بحضور وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج وإيفارست بارتولو وزير الخارجية و الشؤون الأوروبية في الحكومة المالطية .

تمحورت المباحثات الثنائية على بحث آخر تطورات الأزمة الليبية ومستجداتها والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها ، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا ومالطا في شتى المجالات.

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