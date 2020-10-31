الحويج والبدري يلتقيان بعدد من أفراد الجالية الليبية في مالطا

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التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية (المؤقتة) الدكتور عبد الهادي الحويج، الجمعة، مع عدد من أبناء الجالية الليبية المقيمة في مالطا، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور عبد السلام البدري.

وجاء هذا اللقاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور عبد السلام البدري، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد الهادي الحويج، إلى جمهورية مالطا.

وجرى خلال اللقاء حوارًا للتعرف على الصعوبات التي تواجه الجالية، حيث أكد الحويج أنه بالإمكان التغلب على كل الصعوبات بالتعاون والتواصل والحوار، وتبادل المعلومات.

ولفت الحويج، إلى أهمية أن تكون الجالية على علاقة وصلة ببلدهم الأم، إضافة إلى أهمية أن تندمج الجالية في المجتمع الذي تقيم وتعمل فيه وتسهم في استقراره، لتقديم صورة حسنة عن بلادهم ويكونون سفراء لوطنهم في الدول وفي البلدان التي يقيمون فيها.

واستمع الوزير، إلى أهم الصعوبات التي تواجه أبناء الجالية، ودعاهم إلى ضرورة تكوين جسم يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن حقوقهم وأن يقدموا مطالبهم للمعنيين.

كما اقترح، أن يكون اسم الجسم مؤسسة “البيت الليبي” وأن تقدم الخدمات للجالية ورعاية شؤونها وأن تكون صوتهم في التعامل في مالطا وفي ليبيا على حدٍ سواء.

وأعرب أفراد الجالية بالشكر والتقدير لدعوتهم والاستماع إلى مشاكلهم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يتلقون فيها دعوة للاجتماع واللقاء بمسؤول ليبي يزور مالطا.