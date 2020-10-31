«ستيفاني ويليامز»: تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا مسئولية الأمم المتحدة

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، سيفاني ويليامز، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف ضمن لجنة “5+5″، يعد إنجازًا جوهريًا في الصراع، لافتة إلى أن تنفيذ وقف النار مسؤولية الأمم المتحدة.

وقالت ويليامز في تصريحات لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، إن “لجنة 5 +5 ستجتمع قريباً في ليبيا”، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المقاتلين من البلاد، في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات وفصائل حكومة السراج.

وأضافت: “خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المقاتلين الأجانب”، موضحة أن هناك مساع من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن قوات الجيش الليبي، وأن اتفاق وقف النار يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضًا.

وأثنت على التقدم الذي أحرز حتى الآن بين الفرقاء على الساحة الليبية، مذكرة باستئناف رحلات الطيران من طرابلس إلى بنغازي، وإعادة استئناف تصدير النفط الليبي.

وحول مسألة رحيل المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج ، قالت “ويليامز” إنها تؤيد بقاءه لفترة مؤقتة بهدف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة أعلنت الثلاثاء الماضي، أن محادثات السلام المقبلة ستحدد موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مؤكدة أن ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن.