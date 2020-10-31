فايز السراج يعلن تراجعه عن تقديم استقالته استجابة للمطالب الدولية

أفاد مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تراجع عن تقديم استقالته استجابة لدعوات دولية، وعلى رأسها دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس عبر اتصال هاتفي. ودعت ميركل السراج إلى التريث في قرار الاستقالة والبقاء في المنصب حتى انتهاء المفاوضات الجارية حاليا بين أطراف النزاع الليبي. وأفاد بيان للمجلس الرئاسي أن السراج كان يرى أن خروج الوجوه السياسية من المشهد سيساعد في تيسيرالمفاوضات.

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