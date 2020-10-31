مباحثات تونسية أمريكية حول سبل إنجاح ملتقى الحوار السياسي

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمقر الوزارة كل من سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس دونالد بلوم، سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الوضع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الخارجية التونسية أن اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا في أفق احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستنطلق اجتماعاته الحضورية يوم 09 نوفمبر المقبل.

كما تبادل الطرفان بحث سبل دعم وإنجاح ملتقى تونس باعتباره فرصة هامة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا، ومناسبة لكافة الأطراف الليبية للمساهمة الإيجابية في صياغة الحل النهائي والتوافقي للأزمة الليبية التي طال أمدها.

وأكد السفيران دعم الولايات المتحدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير كافة ظروف النجاح لهذا الحوار الهام والمفصلي بالنسبة لحل الأزمة الليبية، بما يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.