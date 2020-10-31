«التكبالي»: الجماعات المشبوهة المطالبة بـ«بقاء السراج» لا تترعرع إلا في الفساد

أعرب عضو مجلس النواب علي التكبالي، عن استيائه من تراجع فائز السراج، رئيس “المجلس الرئاسي” عن الاستقالة، بدعوى استجابته لمطالبات داخلية وخارجية، وخوفاً من الفراغ السياسي.

“التكبالي” غرد على حسابه بموقع “تويتر” أمس الجمعة، قائلاً: “الجماعات المشبوهة التي تنادي ببقاء السراج لا تترعرع الا في الفساد”.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراح تخليه عن استقالته التي حددها في نهاية أكتوبر.

وقال السراج في بيان له أمس الجمعة، إن تخليه عن استقالته المحددة بنهاية أكتوبر استجابة لدعوات مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية والدول الصديقة”، على حد زعمه.

وأعلن السراج، منتصف شهر سبتمبر الماضي عن رغبته في تسليم السلطة في مدة أقصاها نهاية أكتوبر، بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد، وكان هذا الإعلان أحد محركات الدافعة لمسارات الحوارات الليبية التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية.

وتسابق رفاق السراج في طرابلس إلى توجيه خطابات له يطالبونه خلالها بتأجيل استقالته وتسليمه للسلطة نهاية الشهر الجاري، من بينهم النواب المنشقون، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، إضافة إلى ضغط تركي وأمريكي مع البعثة الأممية في الشأن نفسه.