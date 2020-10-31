النمروش يبحث في مالطا دعم البحرية الليبية

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع وزير الداخلية المالطي بويرون كاميلاري وقائد القوات المسلحة المالطية العميد جيفري كورمي دعم البحرية الليبية في عمليات التدريب المختلفة وصيانة القطع البحرية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون التي تعني بشؤون الدفاع بجمهورية مالطا، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة في دعم البحرية الليبية في عمليات التدريب المختلفة وصيانة القطع البحرية.

وأعرب النمروش عن شكره لدور مالطا في دعم أمن واستقرار ليبيا.