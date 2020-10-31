ليبيا

نواكشوط-بوابة افريقيا الاخبارية |

31 October, 2020

استقبل قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني الفريق محمد بمبه مكت أمس بمكتبه الفريق أول الركن محمد عالي الحداد قائد أركان الجيش في حكومة الوفاق.

وبعد الاستقبال أدى الوفد الليبي زيارات شملت القيادة العامة لأركان الجيوش ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس في الساحل، استقبل خلالها الوفد الليبي من طرف القائمين على هذه المؤسسات على التوالي الفريق محمد بمب مكت والخبير العسكري محمد ازناكي ولد اعل.

وقالت قيادة الأركان الموريتانية إن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين موريتانيا ودولة ليبيا في عدة ميادين.