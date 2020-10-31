هذا ما قاله وزير دفاع الوفاق بشأن الحوار السياسي

قال وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إن “الحوار الوحيد الذي يرحب به الليبيون ويساندونه ويشاركون به جميعاً هو ذلك الذي يفضي لتحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل تتوحد به المؤسسات وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد عدا ذلك ما هو إلا محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما تبقى من مؤسسات وتأجيل لتجدد الصراعات”.

وأضاف النمروش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع “سندفع عن أن يكون هناك مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية يطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب”.

ودعا النمروش “إلى فرض الجانب الحقوقي كبند رئيسي في أي مفاوضات أو حوارات”.