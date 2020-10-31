«أبو شحمة»: مستعدون لعقد اجتماع «5+5» في «غدامس» لتفعيل بنود اتفاق جنيف

قال رئيس وفد «حكومة الوفاق» أحمد أبو شحمة إلى مفاوضات «5 +5» في جنيف، إنهم مستعدون لعقد جلسة للجنة العسكرية المشتركة «5 +5» الإثنين المقبل.

“أبو شحمة” أضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الاجتماع المرتقب للجنة ستسضيفه مدينة غدامس لمناقشة تفعيل بنود اتفاق جنيف.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، سيفاني ويليامز، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف ضمن لجنة “5+5″، يعد إنجازًا جوهريًا في الصراع، لافتة إلى أن تنفيذ وقف النار مسؤولية الأمم المتحدة.

وقالت ويليامز في تصريحات لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، إن “لجنة 5 +5 ستجتمع قريباً في ليبيا”، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المقاتلين من البلاد، في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات وفصائل حكومة السراج.

وأضافت: “خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المقاتلين الأجانب”، موضحة أن هناك مساع من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن قوات الجيش الليبي، وأن اتفاق وقف النار يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضًا.

وانتهت الجمعة قبل الماضية، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، ويمثل هذا الإنجاز نقطة تحول هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ومن جانبها أثنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على التزام الأطراف المشاركة للتوصل لاتفاق يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا للشعب الليبي.

وعبرت “ويليامز” عن أمنيتها أن يمكن اتفاق وقف إطلاق النار المهجرين في الداخل والخارج من العودة إلى بلادهم وبيوتهم، مشيرة إلى أنه أمامنا الكثير من الأسابيع المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.