السراج يتراجع عن استقالته

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الجمعة، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر الجاري.

أتى ذلك في بيان للناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، عبر صفحته في “تويتر”.

وقال الزقلعي، ” السيد رئيس المجلس الرئاسي يتوجه بالشكر إلى مجلس النواب بطرابلس والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية للدعم في ليبيا وقادة الدول الصديقة، على ما أبدوه من حرص وثقة في شخصه بدعوته للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار”.

وأضاف، “وإذ يعلن السيد الرئيس استجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها، ويأمل أن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقة، وأن يضع أعضائها جميعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن السراج “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.