الأرصاد : احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة في شمال ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في شمال ليبيا، بينما تتفاوت درجات الحرارة القصوى المتوقعة في البلاد بين 18 و27 درجة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن مناطق رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون السماء بها قلية السحب، و تتكاثر من حين إلى آخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية، و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، و الحرارة تتراوح في درجاتها القصوى بين 18 و24 درجة.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و المراده ستكون السماء بها قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال تكون الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق، و الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة تتراوح بين 19 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة على جالو والجغبوب.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و الغدامس و الحماده ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع تكون الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الحمادة والجفرة، و الرياح شمالية شرقية حفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة تترواح بين 24 و27 درجة، كما أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، و درجات الحرارة تترواح بين 25 و 27 درجة.

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