مصر تؤكد أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية بليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط ميخائيل‏ بوجدانوف أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية بليبيا.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن شكري تناول خلال اللقاء الذي جرى بموسكو جهود مصر مؤخراً لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن ٢٥١٠، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو استراتيجية، مؤكدا دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي.

ورحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ5+5 العسكرية.

وكان وزير الخارجية الروسي “سيرجي لافروف” قد وكلف نائبه برئاسة الوفد الروسي للمباحثات السياسية المقررة بين الوزيرين خلال الزيارة، على ضوء دخول “لافروف” الثلاثاء في عزل منزلي إثر مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد وصول الوزير شكري لموسكو.