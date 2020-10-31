وليامز تبحث مع الخارجية التركية التحضيرات لملتقى الحوار الليبي

التقت في أنقرة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونائبه سادات أونال للتباحث في آخر المستجدات على الساحة الليبية والتحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن أوغلو أعرب عن ترحيب بلاده بحل سلمي وسريع للأزمة الليبية عبر الحوار المباشر بين الليبيين.

وعبرت وليامز عن تقديرها لدعم تركيا للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية