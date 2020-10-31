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“وليامز”: نعمل على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن لجنة “5+5″ العسكرية تجتمع في ليبيا قريبًا، ووصفت اتفاق وقف النار الدائم في جنيف بـ”الإنجاز الجوهري”.

وأكدت “وليامز” في لقاء مع “العربية”، أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف برامج التدريب العسكرية أيضا، قائلة إن الخطوة المقبلة، هي تفعيل البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وإن هناك مساعٍ لدمج بعض المجموعات المسلحة في صفوف الجيش.

وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة، أن الأمم المتحدة تتفهم الهواجس بشأن المرحلة الانتقالية، مشيرةً إلى أن السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية في ليبيا، عليها العمل على الانتخابات والدستور.

وفيما يتعلق باستقالة “السراج”؛ أعلنت “وليامز” تأييدها لبقائه لفترة مؤقتة، بغية تنفيذ الاتفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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