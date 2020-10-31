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عاجل // بلدية سوق الجمعة تسجل 229 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة في البلدية إلى 2101 إصابة حتى الآن

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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