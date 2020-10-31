عاجل // بلدية سوق الجمعة تسجل 229 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة في البلدية إلى 2101 إصابة حتى الآن
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة في البلدية إلى 2101 إصابة حتى الآن
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
مستشفى العيون بطرابلس حالات مستعصية
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