عاجل // بلدية سوق الجمعة تسجل 229 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية سوق الجمعة، اليوم السبت، عن تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة في البلدية إلى 2101 إصابة حتى الآن

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