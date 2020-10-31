هذه نتائج لقاء صالح مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا بحضور وزير الخارجية و الشؤون الأوروبية المالطية “إيفارست بارتولو”، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالسلام البدري ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع تناول الأوضاع في إقليم البحر المتوسط ومستجدات المسار السياسي الليبي ورؤية مجلس النواب حوله، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا خاصة ودول حوض المتوسط، أبرزها ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما تضمن الاجتماع مناقشة ملف إعادة الاستثمار والتركيز على أهمية الأمن والاستقرار في ليبيا لتأثر دول أوروبا وحوض المتوسط بهما.