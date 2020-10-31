الكشف عن تورط موظفين بالتجاري الوطني في التعدي على حسابات مخصصات أرباب الأسر للعملاء

كشفت مصادر عن تورط موظفين في المصرف التجاري الوطني بالتعدي على حسابات مخصصات أرباب الأسر بالعملة المحلية للعملاء.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، أن بعض موظفي المصرف التجاري الوطني فروع مدينة البيضاء تعدوا على حسابات مخصصات أرباب الأسر بالعملة المحلية للعملاء والتي تحتفظ بمبالغ فائضة بعد خصم المبلغ المطلوب لشحن أرباب الأسر وتحويلها إلى حسابات وسيطة.

وأفادت المصادر بأن الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني قد شكلت لجنة تحقيق حيث تم إحالة كافة الموظفين المتهمين للنيابة العامة البيضاء وأوقفتهم عن العمل ومازالوا قيد التحقيق.

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