467 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.. و«مكافحة الأمراض» يفسر تراجع العدد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأوضح المركز أنه استلم 1655 عينة من المختبرات المنتشرة في أنحاء ليبيا، وتبين سلبية 1188 عنية، وإيجابية 467 أحرى، منبها بأن الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة «يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل أمس الجمعة».

وبهذا الإعلان، وصل إجمالي عدد الحالات المصابة التي سجلتها ليبيا منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 61 ألف و95 حالة، مازال 25 ألف و208 منها نشطا، فيما تعافى 35 ألفا و30 مصابا، وتوفي 857 آخرين.

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