مسؤول ايطالي: التطورات الأخيرة في ليبيا إيجابية للغاية

وصف وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو التطورات الأخيرة في ليبيا بأنها تغييرات إيجابية للغاية.

وقال ” دي ستيفانو ” في تصريحات لوكالة”نوفا” الإيطالية، إنه منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، انطلقت من جديد “عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي” للبلاد بمشاركة إيطاليا.

وتطرق المسؤول الإيطالي لدور اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عام 2008، مشيراً إلى أن لبلاده “رؤية أكثر شمولية” تجاه ليبيا.

وأشار دي ستيفانو إلى أن الهدف هو جعل ليبيا تفهم أن “الاستقرار يجلب التنمية بفضل شريك مثل إيطاليا يحرص على التعاون في هذا الاتجاه”.