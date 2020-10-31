اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تستعد لعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا اليوم السبت أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) تستعد في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، وبالتحديد في مدينة غدامس.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف.

وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.