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اللجنة العسكرية المشتركة تعقد أول اجتماع داخل ليبيا 2 نوفمبر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى.

وأوضحت في بيان أن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجاري في جنيف.

وأشارت البعثة إلى أن اللجنة تجتمع بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. يبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، حسب البعثة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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