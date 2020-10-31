السراج يجتمع مع وليامز لمناقشة الخطوات المقبلة من المسار السياسي

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة سيتفاني وليامز، صباح اليوم السبت، لمناقشة الخطوات المقبلة من المسار السياسي الليبي.

وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق إن الاجتماع «يأتي في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين»، مشيرا إلى اتفاق السراج ووليامز على أن الملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، «يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة».

ووفق البيان ذاته، اتفق الإثنان على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، «وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».

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