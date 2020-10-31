«خارجية الوفاق»: زلزال أزمير العنيف لم يصب أي فرد من الجالية الليبية بتركيا

قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، إن جميع المواطنين من الجالية الليبية في تركيا بخير ولم يصب أحدهم سوء جراء الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة أزمير في غرب تركيا.

وذكرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين أبناء الجالية الليبية جراء زلزال منطقة أزمير في غرب تركيا.

وأضافت، في بيان مقتضب، “تم التواصل مع عدد من أفراد الجالية الليبية في أزمير وأكدوا بأن كافة أبناء الجالية بخير رغم قربهم من منطقة الزلزال القوي الذي ضرب محافظة أزمير منذ دقائق بقوة 6.6 درجة”.

وهز زلزال قوي، الجمعة، منطقة أزمير التركية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 24 و804 شخصًا جراء انهيار مبان نتيجة الزلزال العنيف.