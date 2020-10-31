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«خارجية الوفاق»: زلزال أزمير العنيف لم يصب أي فرد من الجالية الليبية بتركيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، إن جميع المواطنين من الجالية الليبية في تركيا بخير ولم يصب أحدهم سوء جراء الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة أزمير في غرب تركيا.

وذكرت  وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان لها، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين أبناء الجالية الليبية جراء زلزال منطقة أزمير في غرب تركيا.

وأضافت، في بيان مقتضب، “تم التواصل مع عدد من أفراد الجالية الليبية في أزمير وأكدوا بأن كافة أبناء الجالية بخير رغم قربهم من منطقة الزلزال القوي الذي ضرب محافظة أزمير منذ دقائق بقوة 6.6 درجة”.

وهز زلزال قوي، الجمعة، منطقة أزمير التركية، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 24 و804 شخصًا جراء انهيار مبان نتيجة الزلزال العنيف.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الحمد لله علي كل حال وحفظ الله الجميع …للاسف تركيا كل شيء فيها مغشوش …يعاملونك بالغش منذ وصولك للمطار …سائق التاكسي يزيد الاجرة ويلعب بالعداد وينصب عليك ..الفندق كذلك يسجل عليك خدمات غرف انت لم تطلبها …المحلات غش …المطاعم غش…لو مرضت فالدواء مغشوش ولا علاج بالمستشفيات …البناء غش…عمارة عمرها اقل من خمس سنوات انهارت في خمس ثواني والسبب البناء بالرملة وقليل الاسمنت …وهكذا…دولة قائمة علي الغش من اساسها…كل شيء غش في غش…أحذروا من تركيا في كل شيء …حفظ الله ليبيا………..

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