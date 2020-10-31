بويصير يعتبر بقاء السراج في منصبه حتى تجرى انتخابات عامة أفضل لليبيين

اعتبر المحلل السياسي محمد بويصير اليوم السبت أن بقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج في منصبه حتى تجرى انتخابات عامة وتراجعه عن الاستقالة هو أفضل لليبيين.

وأوضح بويصير أنه كان يتوقع تراجع السراج عن استقالته وبقائه في منصبه حتى تجرى انتخابات عامة لافتا إلى أن المسؤول المعروف أفضل من مسؤول آخر غير معروف معتبرا أن السراج ليس شريرا ولا عنيفا بطبعه بحسب تعبيره.

وأكد بويصير على أنه من الضروري وفاء السراج بالتزاماته ومعاهداته حتى لو كان ذلك في مرحلة مختلفة ستقودها بعثة الأمم المتحدة حتى الذهاب لصناديق الاقتراع.

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