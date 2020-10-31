«مكافحة الأمراض»: تراجع الإصابات بـ«كورونا» لتوقف بعض المختبرات عن العمل الجمعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (236)، وذلك اليوم السبت.

قال “المركز” إنه استلم عدد (1655) عينة، وأن الحالات المصابة الجديدة 467 حالة، و1188 عينة سالبة، إلى جانب 10 وفيات، مشيراً إلى أن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل ليوم الجمعة.

ولفت “المركز” إلى أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 61095، والحالات النشطة : 25208، و المتعافين : 35030، علاوةً على أن الوفيات حتى الآن بلغت 857 حالة.