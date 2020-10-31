السوق الموازية: استقرار الدولار وتراجع اليورو وصعود الاسترليني إلى 8 دولارات

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم السبت، أمام العملة الليبية، فقد استقرت العملة الأميركية، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني، وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة.

فقد سجل سعر صرف الدولار 6.26 دينار اليوم، دون تغيير عن آخر سعر سجله الأربعاء الماضي، لكنه على مستوى أسبوعي ظل أعلى من السعر الذي سجله السبت الماضي بنحو 11 قرشا.

في حين تراجع اليورو إلى 7.26 دينار اليوم، مقابل 7.37 دينار الأربعاء الماضي، غير أن العملة الأوربية ظلت أعلى بقرش واحد عن السعر الذي كانت عليه قبل أسبوع (7.25 دينار).

بالمقابل ارتفعت العملة البريطانية اليوم، لتكسر حاجز الثمانية دينارات، بفارق أربعة قروش عن سعرها (7.96 دينار)، الذي كانت عليه الأربعاء الماضي.

ولم تشهد العملتان التركية والتونسية تغييرا أمام الدينار الليبي، إذا سجلت الليرة 0.75 دينار، والدينار التونسي 2.25 دينار ليبي.

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