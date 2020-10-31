«البعثة الأممية»: لجنة «5+5» تعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا بدءاً من 2 نوفمبر

تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: “تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف. وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز”.

ووفقاً للبعثة: “يبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار” على حد قوله. وسبق أن قال رئيس وفد «حكومة الوفاق» أحمد أبو شحمة إلى مفاوضات «5 +5» في جنيف، إنهم مستعدون لعقد جلسة للجنة العسكرية المشتركة «5 +5» الإثنين المقبل.

“أبو شحمة” أضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الاجتماع المرتقب للجنة ستسضيفه مدينة غدامس لمناقشة تفعيل بنود اتفاق جنيف.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، سيفاني ويليامز، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف ضمن لجنة “5+5″، يعد إنجازًا جوهريًا في الصراع، لافتة إلى أن تنفيذ وقف النار مسؤولية الأمم المتحدة.

وقالت ويليامز في تصريحات لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، إن “لجنة 5 +5 ستجتمع قريباً في ليبيا”، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المقاتلين من البلاد، في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات وفصائل حكومة السراج.

وأضافت: “خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المقاتلين الأجانب”، موضحة أن هناك مساع من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن قوات الجيش الليبي، وأن اتفاق وقف النار يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضًا.