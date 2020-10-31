الشحومي: متطلبات المعيشة الصعبة دفعت الليبيين لبيع مدخراتهم من الذهب

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال اللييبي سليمان الشحومي اليوم السبت إن متطلبات المعيشة الصعبة دفعت الليبيين إلى بيع مدخراتهم من الذهب.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد أفادت بأن تركيا استولت على 22 طنا من الذهب الليبي الموجود في المصرف المركزي بطرابلس كاشفة عن أن أنقرة باعت نحو 22.3 طن ذهب في الربع الثالث من 2020م، للمرة الأولى في 13 عاما.

واضاف الشحومي أنه لا توجد عمليات تصدير رسمي للذهب من ليبيا، لكن يتم ذلك من قبل تجار الذهب والعملة بشكل غير قانوني.

وأكد الشحومي أن النقص الوحيد في الذهب باحتياطات البنك المركزي كانت أثناء نكبة فبراير 2011 عندما تم بيع جزء من الاحتياطي للمواطنين الليبيين بشكل رسمي من قبل البنك المركزي بسبب أزمة السيولة آنذاك، مشككا في وجود نقص في احتياطات البنك المركزي من الذهب.

وكان الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، كشف أن واردات تركيا من الذهب بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 16 مليار دولار منهم 4 في شهر أغسطس الماضي.

وأضاف أوزتراك في مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، أن الشعب التركي يندفع لشراء العملات الأجنبية والذهب لحماية أموالهم، إذا كان لا يزال لديهم أموال.

وبيّن أن الدول التي تستورد منها تركيا الذهب، هي ليبيا والعراق والإمارات وسويسرا وروسيا، موضحًا أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاء من ليبيا ذهب بقيمة 576 مليون دولار، وأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا باستيراد هذا الحجم من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24