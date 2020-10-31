“السراج وستيفاني” يتفقان على “تاريخية” المرحلة المقبلة

اتفق رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على أن ملتقى الحوار الليبي، الذي سينطلق في تونس يوم التاسع من نوفمبر القادم؛ يُعتبر “فرصة تاريخية” لإنهاء حالة التخبط في ليبيا والخروج بخطة زمنية، تنتهي بانتخابات وطنية على قاعدة دستورية صلبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي و المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، اليوم السبت، في سياق التشاور المتواصل بين الجانبين بشأن مجريات المرحلة المقبلة، وسبل إنجاح المسار السياسي والخروج بتفاهمات تتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة “الوفاق”، أن الجانبان أكدا على ضرورة أن يشمل الحلّ السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية؛ حفاظًا على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية