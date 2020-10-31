السراج و وليامز يبحثان الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي لحل الأزمة الليبية

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم السبت، أن رئيس المجلس فائز السراج، اجتمع مع المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لبحث الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد المكتب الإعلامي للمجلس في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السراج و وليامز أكدا على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة. على حد تعبيره.

وواشار المكتب إلى أن الجانبين أكدا أيضا على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وكان السراج قد أعلن أمس أنه تراجع عن استقالته التي كان من المقرر لها نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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