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الملف الليبي يتصدّر أجندة مباحثات “شكري” في موسكو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار التحركات والمواقف الدولية المتعلقة بالأزمة الليبية، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، الجهود المصرية؛ من أجل إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة بناءً على “مقررات برلين وقرار مجلس الأمن”.

ورحّب اللقاء “المصري – الروسي”، الذي عقد في موسكو، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في جنيف، وشدّد على أهمية الوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية والتشكيلات المسلحة، فيما أكد “شكري” دعم بلاده للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي.

وكان وزير الخارجية المصري، قد أكد أن بلاده تدعو إلى التنسيق مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية؛ سعيًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والخروج من حالة التأزم الممتدة منذ فترة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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