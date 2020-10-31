اختتمت بسرت فعاليات دورة التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وكتابة المشروعات التي نظمتها منظمة مسارات للسلام والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن أعمال مشروع شباب سرت 2020 .

واستهدفت هذه الدورة 20 متدربا ومتدربة من مختلف القطاعات التنفيذية والخدمية ببلدية سرت، وذلك استكمالاً للبرنامج التدريبي للقطاعات الحكومية الذي انطلق في شهر مارس 2020 اضافة الى تنفيذ دورة الحوار والتواصل مع الجمهور للإعلاميين بالبلدية.