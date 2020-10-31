إنتاج ليبيا والعراق يدفع بارتفاع الإنتاج النفطي خلال اكتوبر

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

31 October, 2020

سجل شهر أكتوبر ارتفاعا في الإنتاج العالمي للنفط ، ووفق رصد لوكالة رويترز كان الارتفاع بفعل عودة الانتاج الليبي وزيادة صادرات العراقية ، وهو ما دفع مراقبين الى ترجيح وقوف هذه الزيادة ضد الالتزام الكامل من اعضاء اوبك في اتفاق خفض المعروض الذي تقوده المنظمة.

وفي قراءة لرصد رويترز فقد ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط 24.59 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدار أكتوبر بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن سبتمبر وفي تعزيز جديد من أدنى مستوى في ثلاثة عقود .

وهكذا سيكون مقررا البدء في زيادة قدرها مليونا برميل يوميا في يناير المقبل اي بعد شهرين ، وسط دفاع سعودي و روسي نحو استمرار التخفيضات عند مستوياتها الحالية ، وفق ما نقلته مصادر صحفية من داخل أوبك التى كانت أجرت خفضا غير مسبوق بلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بما يعادل 10% من الإنتاج العالمي بدءاً من مايو في ظل تفشي وباء كيوفيد 19 الذي أجهض الطلب.

و زادت المجموعة منذ أغسطس كميات ضخها في اعقاب خفض وصل إلى 7.7 ملايين برميل يوميا، تبلغ حصة أوبك منها 4.868 مليون برميل يوميا.

يشار الى انه وفي أكتوبر ، بلغت نسبة التزام دول أوبك المقيدة باتفاق الخفض 101 بالمئة من التقليص المتعهد به، وفقا لرصد رويترز .